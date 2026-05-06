Villa Ocampo: La oficina local de ASSAL funciona en una nueva ubicación

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que la oficina de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) se encuentra funcionando en una nueva ubicación, con el objetivo de mejorar la atención y el acceso a los servicios vinculados a la seguridad alimentaria.

A partir de ahora, la dependencia atiende en Mitre N° 950 (Área de Servicios Públicos), de lunes a viernes, en el horario de 6:30 a 12:30 horas.

Para consultas o gestiones, los vecinos pueden comunicarse al teléfono fijo 469250 o vía correo electrónico a [email protected]

Desde el Municipio se invita a la comunidad a acercarse a la nueva sede para realizar trámites y consultas, reafirmando el compromiso con el cuidado de la salud y la seguridad alimentaria de todos los ocampenses.

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