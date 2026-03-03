Villa Ocampo: Se dio inicio al ciclo lectivo 2026

La Municipalidad de Villa Ocampo acompañó el inicio del Ciclo Lectivo 2026 en los distintos establecimientos educativos de la ciudad, reafirmando el compromiso de la gestión con la educación pública y el desarrollo de las nuevas generaciones.

El Intendente Prof. Cristian Marega participó de los actos de apertura junto a autoridades de su gabinete, entre ellas la Secretaria de Cultura y Comunicación, Maricel Corgnali , y el Secretario de Gobierno, Jesús Miguel Merino , compartiendo este momento tan significativo con directivos, docentes, estudiantes y familias.


El comienzo de clases representa una nueva oportunidad para fortalecer el aprendizaje, renovar objetivos y seguir construyendo futuro desde las aulas. Cada institución educativa cumple un rol fundamental en la formación integral de niños, niñas y jóvenes, siendo la base del crecimiento personal y comunitario.


Desde el Municipio se destacó la importancia de trabajar de manera articulada con las comunidades educativas, acompañando proyectos, promoviendo valores y apoyando iniciativas que contribuyan al desarrollo educativo en la ciudad.

La gestión municipal reafirma así su compromiso con la educación como pilar fundamental para el presente y el futuro de Villa Ocampo.

