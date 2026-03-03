Las Toscas: Apertura de actividades del Punto Violeta

En el marco de la Semana de la Mujer, este viernes 6 de marzo se llevará adelante en la ciudad de Las Toscas la apertura del “Punto Violeta”, Pasaje Público entre calles 131 y 133, un espacio de encuentro, escucha y acompañamiento. Un lugar para compartir, aprender, apoyarnos y crecer juntas.

La iniciativa comenzará a las 9:00 horas con la actividad “Huerta Comunitaria y Horno de Barro”, un espacio pensado para aprender, compartir y construir juntas herramientas de autonomía y trabajo colectivo.

Posteriormente, a las 11:00 horas, se desarrollará un taller profesional interdisciplinario junto al Centro Terapéutico Redes. En este encuentro se abordará el consumo problemático durante el embarazo y la maternidad, fortaleciendo el trabajo en red y el acompañamiento comunitario.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Toscas y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, reafirmando el compromiso con la promoción de derechos y la construcción de espacios de contención y participación.