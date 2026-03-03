Provincia presentó una herramienta para que MiPyMEs accedan a créditos con tasas más bajas

El acto se desarrolló en la sede del la Bolsa de Comercio de Santa Fe, donde se brindaron detalles del Convenio de Bonificación de Tasas que permitirá a empresa acceder a financiamiento productivo más competitivo a través del mercado de capitales. Los ministros Gustavo Puccini y Pablo Olivares coincidieron en que se trata de “una herramienta solicitada por el sector productivo, que además de acompañamiento significa impulso para el sector”.

El Gobierno de Santa Fe presentó en la capital provincial el Convenio de Bonificación de Tasas para empresas micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs), una herramienta inédita que les permitirá acceder a financiamiento productivo con tasas más competitivas a través del mercado de capitales.



La iniciativa ya había sido dada a conocer días atrás en Rosario, y este martes el acto se desarrolló en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, encabezado por los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Economía, Pablo Olivares; acompañados por el presidente de la entidad anfitriona, Juan Pablo Durando, el titular del Mercado Argentino de Valores, Alberto Curado, entre otras autoridades y representantes del sector productivo.

“Una herramienta solicitada por el sector productivo”

En este contexto, Puccini señaló que se trata de “un hecho histórico para la provincia de Santa Fe”, tratándose de “una herramienta solicitada por el sector productivo” que surge a partir la articulación entre el Gobierno de Santa Fe, las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, el Mercado Argentino de Valores, el Banco Municipal de Rosario y el Nuevo Banco de Santa Fe.



“Son créditos que hoy se van a poder tomar hasta $ 180 millones por 180 días. La Provincia va a poner un cupo de inicio de $ 1.000 millones, que van a permitir casi 8.100 operaciones, todas apuntadas a capital de trabajo, que creo que es la mayor demanda en estos tiempos”, indicó el ministro y detalló que, en cuanto a las a las adhesiones, “los comentarios son positivos, va a haber demanda, veremos si el cupo alcanza y cómo lo podemos ir alimentando a medida de las necesidades”.



La iniciativa se encuentra en la etapa de recibimiento de pedidos, donde cada empresa o unidad productiva “va a ir a los bancos con lo que quiera cambiar o hacer la transacción en mercado bursátil, va a tener una aprobación, y eso a la tasa de mercado de ese momento, diez puntos menos, que es la bonificación que hace la provincia de Santa Fe”.

Impulso al sector PyME

Olivares remarcó que no se trata solo de un acompañamiento, sino que además significa “un impulso, porque entendemos que el financiamiento de la PyME es una herramienta, casi un insumo vital”.



“Lo que estamos haciendo es abrir una gran puerta para que ahora la PyME pueda, a través de las entidades que vinculan con el mercado de capitales, ofrecer un cheque, un pagaré, negociar ese financiamiento con una tasa de interés con este subsidio, para hacerla competitiva y accesible”, agregó el ministro.



Finalmente, el titular de Economía manifestó: “Con estos diez puntos de tasa que vamos a bajar, vamos a permitir que el que tome ese financiamiento pueda tener un costo financiero que esté igual o por debajo de la inflación”.

“El Estado provincial dice no estás solo”

El presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe destacó que se trata de una “herramienta concreta, con una bonificación especial de tasa muy importante” y en ese sentido explicó que “una reducción de tasa le va a permitir, sobre todo a las pymes, tener más aire”.



Por su parte, el titular del Mercado Argentino de Valores expresó: “Lo más importante de todo esto es que estén todos los sectores con posibilidades de financiamiento trabajando para que las pymes tengan el acompañamiento necesario. El Estado provincial, en esta bonificación de tasa, dice no estás solo, vamos juntos, te acompañamos, y eso me parece trascendente”.

Más detalles

Cabe señalar que este convenio prevé un aporte provincial de $ 1.000 millones destinado a subsidiar tasas de interés en operaciones bursátiles. Con este mecanismo, las MiPyMEs podrán descontar cheques y otros documentos comerciales en el mercado de valores, accediendo a financiamiento inmediato con condiciones más favorables. El objetivo es reducir costos financieros, estimular la inversión y fortalecer el entramado productivo santafesino.



El esquema prevé la bonificación de tasas para facilitar el acceso de las MiPyMEs a instrumentos del mercado de capitales. La tasa aplicable será la determinada por el mercado en cada operación, sobre la cual la Provincia podrá bonificar hasta diez puntos porcentuales anuales, garantizando que la tasa final no sea inferior al piso del 15%.