Villa Ocampo: Avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se dejan a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 2 al 8 de marzo de 2026.

MARTES 3:

20:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 4:

17:00 hs: Misa en el Hospital.

No habrá Misa ni Celebración en el Templo.

JUEVES 5:

20:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

20:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 6:

18:00 hs: Misa en Capilla Santa Lucía (Campo Bello).

19:00 hs: Rezo del Vía Crucis Misionero en Capilla San Antonio (Bº El Progreso).

20:00 hs: Misa en el Templo.

SÁBADO 7:

18:00 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (Isleta Centro).

18:30 hs: Misa en Capilla Las Mercedes.

20:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 8: Tercer Domingo de Cuaresma

08:00 hs: Misa en el Templo.

09:30 hs: Misa en Capilla Santa Rosa (El Sombrerito Sur).

18:00 hs: Misa en Capilla San Cayetano.

20:00 hs: Misa en el Templo.

COLECTA CUARESMAL DEL 1%: Se informa que la Colecta Cuaresmal del 1%, que se realiza anualmente para ayudarnos a vivir en concreto la propuesta de limosna, propia del tiempo de Cuaresma, tendrá lugar el fin de semana del 14 y 15 de marzo, en toda la Diócesis de Reconquista. Puede acercar su colaboración a las misas de ese fin de semana o a Secretaría Parroquial.

VÍA CRUCIS MISIONERO: El Grupo Misionero “San Francisco de Asís” de nuestra Parroquia invita a participar del Vía Crucis Cuaresmal, que esta semana se llevará a cabo en la Capilla San Antonio del Barrio El Progreso. Será el viernes a las 19:00 hs.

INSCRIPCIONES ABIERTAS EN EL INSTITUTO DE TEOLOGÍA Y PASTORAL “JUAN PABLO II”: Están abiertas las inscripciones para participar de este espacio de formación que ofrece nuestra Diócesis. La apertura del Ciclo Lectivo será este miércoles. En Cartelera Parroquial se encuentran los números de contacto para realizar la inscripción correspondiente.

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA: Se invita a los Talleres de Oración y Vida que, en este 2026, se estarán desarrollando en las comunidades de Capilla San Cayetano, Capilla Virgen de Itatí (Bº 8 de Octubre), Capilla Jesús Misericordioso (Isleta Centro) y en el Templo Parroquial, que será especialmente para varones jóvenes y adultos. Comenzarán esta semana. Consultar en Cartelera Parroquial.