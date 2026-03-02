Las Toscas: Iván Sánchez inauguró el período legislativo 2026

El domingo 1 de marzo del 2026, por la noche, en el Concejo Municipal de la ciudad de Las Toscas, el Intendente Iván Sánchez dejó formalmente inaugurado el período de Sesiones Ordinarias 2026, en el marco de lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades.



En su primer mensaje anual como jefe del Departamento Ejecutivo, el Intendente realizó un balance de las primeras once semanas de gestión, marcadas, según expresó, “por un proceso intenso de diagnóstico, reorganización administrativa y planificación estratégica”.



“El principal objetivo es construir un Estado local eficiente, profesional, transparente y orientado al servicio del ciudadano”, afirmó Sánchez ante concejales, autoridades, representantes de instituciones y vecinos presentes.

Ordenamiento, transparencia y gestión



Durante su discurso, el Intendente detalló el trabajo de reordenamiento de las cuentas públicas, la regularización de procedimientos administrativos y el inicio de auditorías internas. También remarcó la recuperación y reparación del parque automotor municipal, que pasó de un 38% de operatividad a un 76% en funcionamiento.



En materia de seguridad, anunció la instalación de 35 cámaras de videovigilancia y gestiones ante el Ministerio de Seguridad para la creación de un Centro de Denuncias en la ciudad.



Asimismo, destacó las reuniones mantenidas con funcionarios provinciales para avanzar en obras estratégicas como la defensa contra inundaciones, pavimentación en zona norte, mejoras en accesos viales y el saneamiento del arroyo Las Toscas.



Obras, educación y desarrollo



En el plano educativo, Sánchez mencionó gestiones para la construcción del edificio propio del Instituto Superior del Profesorado N° 63 “Natalia Quessús”, la ampliación de establecimientos escolares y la implementación de programas provinciales.



También anunció proyectos como:



• Ampliación del parque automotor con la compra de una motoniveladora 0 km.

• Plan integral de iluminación LED.

• Construcción de más de 60 nichos en el cementerio municipal.

• Remodelación de la Casa de la Cultura.

• Proyecto integral de pavimentación para la zona norte.

• Creación de una Reserva Municipal.



En materia turística y productiva, presentó el avance en proyectos vinculados al ambiente y al turismo sustentable, como la consolidación de la Reserva Isla del Medio y la iniciativa “Hecho en Las Toscas”.



Convocatoria al trabajo conjunto



Sobre el cierre, el Intendente convocó al Concejo Municipal, a las instituciones y a la comunidad a trabajar de manera articulada: “Con orden, transparencia y trabajo en equipo, podemos transformar nuestra ciudad y concretar los grandes desafíos que tenemos por delante”.

El acto contó con la presencia de la Diputada Provincial Charo Mancini, gabinete municipal, autoridades locales, representantes de instituciones y vecinos que acompañaron la apertura formal del año legislativo 2026.