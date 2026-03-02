Santa Fe inicia el ciclo lectivo con todas las escuelas abiertas a pesar de la decisión gremial

Este lunes 2 de marzo comienzan las clases en toda la provincia. El gobernador Maximiliano Pullaro pidió a las familias que lleven a sus hijos a las aulas para garantizar el derecho a aprender. El Gobierno de Santa Fe dispuso todas las condiciones necesarias para que las clases comiencen con normalidad.

El ciclo lectivo 2026 comenzará este lunes en la provincia de Santa Fe con todas las escuelas abiertas y en condiciones de recibir a los estudiantes. “El lunes las clases van a empezar, van a estar todas las escuelas abiertas”, aseguró el gobernador Maximiliano Pullaro el viernes, en declaraciones a la prensa. En ese marco, reforzó el mensaje dirigido a los padres: “Les pido que el lunes lleven a sus hijos a las escuelas. Más allá de la decisión de los gremios, todas las escuelas van a estar prestando el servicio, entendiendo que la educación es una prioridad”.



Desde el Poder Ejecutivo santafesino se ratificó así la voluntad de brindar el servicio educativo y garantizar el derecho a aprender.



Pullaro subrayó que el Gobierno Provincial formuló “una de las mejores propuestas salariales del país”, y sostuvo que el esfuerzo fiscal busca sostener el funcionamiento del sistema educativo en un contexto económico adverso. Sin embargo, remarcó que el foco principal está puesto en los estudiantes: “Nosotros escuchamos y discutimos todo, pero queremos que los chicos estén en las escuelas aprendiendo”.

Consolidar el calendario pleno

El inicio del ciclo lectivo está atravesado por un objetivo central de la política educativa provincial: sostener los 185 días de clases. En 2025, Santa Fe logró cumplir esa meta por primera vez en catorce años, un hito que las autoridades consideran clave para mejorar los aprendizajes y recuperar la regularidad pedagógica.



El Gobierno Provincial aspira a consolidar ese estándar durante 2026, con la premisa de que cada jornada escolar cuenta en la trayectoria educativa de los alumnos. En esa línea, el llamado oficial a las familias busca reforzar la asistencia desde el primer día y garantizar continuidad en el proceso de enseñanza.



Con las escuelas abiertas y el calendario en marcha, el Gobierno de Santa Fe apuesta a iniciar el año escolar con normalidad y sostener la presencialidad como eje central del sistema educativo provincial.