“Los Pumas” de Villa Ocampo detienen a un carnicero de Villa Guillermina por Abigeato

El sábado 28 de febrero de 2026, los efectivos policiales de la guardia Rural “Los Pumas” de la sección Nueve con asiento en la ciudad de Villa Ocampo, realizando patrullaje preventivo en el casco urbano de la localidad de Villa Guillermina, observan a un hombre que se trasladaba en una moto, con una bolsa sobre el tanque de nafta de la moto.

“Los Pumas” logran detener la marcha de la Moto que era conducida por Miguel Alcides Alarcón, de 60 años de edad, Comerciante/carnicero, domiciliado zona Urbana Villa Guillermina, quien transportaba sobre el tanque una bolsa, conteniendo en su interior diferentes tipos de cortes de carne vacuno, un total aproximado de 30 kg.

Se ordena el secuestro del producto cárnico y se aprehende a Alarcón, para luego hacerse presente en el domicilio de Luisa Niz, la madre de Miguel Alarcón, la misma NO opone reparo alguno a que se realice Acta de Requisa Domiciliaria y allí se puede observar un frezzer conteniendo en su interior distintos tipos de cortes vacuno, un total aproximado de 200 kg., procediéndose al secuestro total del producto carneo.

El jefe policial se comunica telefónicamente con el 0800 MPA, quien por orden del Fiscal en turno doctor Juan Sebastián Marichal, dispone que a Miguel Alarcón se le atribuya “Infracción al Art. 206 C.P.A, “ABIGEATO” y una vez finalizado con las tareas de identificación dactiloscópica, se les haga conocer sus derechos y se les informe sobre el delito que se les imputa, finalmente que recupere su estado de LIBERTAD.

Gentileza: Antonio Avalos