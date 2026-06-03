Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre por resistencia a la autoridad durante un control

El sujeto circulaba en bicicleta, insultó al personal policial y se negó a identificarse cuando fue interceptado.

Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo aprehendió a un hombre por resistencia a la autoridad durante un procedimiento realizado en la tarde del 3 de junio de 2026.

Según informó la policía, alrededor de las 13:00 horas, efectivos que realizaban patrullajes preventivos sobre avenida Independencia Nacional observaron a un ciclista circulando en contramano. Al cruzar frente a la unidad móvil, el hombre habría proferido insultos hacia el personal actuante.

Ante esta situación, los uniformados intentaron identificarlo, pero el sujeto hizo caso omiso y continuó su marcha. Minutos después fue interceptado en las inmediaciones, donde nuevamente se negó a brindar sus datos personales y adoptó una actitud hostil y exaltada, agrediendo verbalmente a los efectivos.

Como consecuencia, fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por el delito de resistencia a la autoridad.

Posteriormente se logró establecer su identidad, tratándose de un hombre mayor de edad domiciliado en barrio Oeste de Villa Ocampo.

Del procedimiento fueron informados el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe (SPDPPSF) y el Organismo de Gestión Judicial (OGJ) de Las Toscas.