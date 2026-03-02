Diputados dieron media sanción a la prórroga de la emergencia de tierras, pedido por Chiqui Rojas

La Cámara Baja dio media sanción al proyecto de Ley presentado por el diputado Sergio “Chiqui” Rojas para prorrogar por dos años la vigencia de la emergencia en materia de propiedad y posesión de tierras ocupadas por pequeños productores.

Una vez que la Cámara de Senadores le de la sanción definitiva, la ley tendrá nuevamente vigencia por dos años. Al respecto, el diputado remarcó que “es la cuarta vez que se prorroga esta ley, y esperamos que sea la última; la emergencia debe ser una excepción y no un estado permanente. De todas maneras, esta ley es muy importante porque mientras se resuelve la cuestión de fondo, los pequeños productores, familias agrícolas, campesinos y comunidades originarias quedan protegidos frente a posibles desalojos”.

En este sentido, Rojas se mostró optimista hacia el futuro. “Estamos avanzando hacia una solución definitiva junto al gobierno provincial. El próximo martes vamos a estar en el Centro Operativo Experimental Las Gamas junto a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo llevando adelante la 1° Mesa de Agricultura Familiar. Esperamos la presencia de productores, campesinos y miembros de las comunidades originarias de la región para poder avanzar en esta cuestión tan importante como es poder regularizar y escriturar las tierras donde viven y trabajan hace años.”



Rojas manifestó que “más allá del objetivo principal de la Mesa, tenemos que discutir la cuestión rural de manera integral y hacia el futuro; cada vez es más evidente la situación critica en la que se encuentra el sector hoy, especialmente entre los jóvenes, quiénes terminan siendo expulsados de estos lugares por la falta de oportunidades, las desventajas en el acceso a bienes y servicios esenciales, el atraso en materia de infraestructura, conectividad. Necesitamos avanzar en estas cuestiones, garantizar y ampliar derechos a las poblaciones rurales, y para ello es necesaria la participación de todos los actores.”