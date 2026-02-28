Villa Ocampo: Silvana Leiva, directora del Nivel Superior del I.S.P.I. 4026, analizó el inicio del ciclo lectivo 2026

En una entrevista realizada en la mañana del viernes 27 de febrero en el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, brindó detalles sobre el calendario académico y la realidad institucional.

En una entrevista realizada en la mañana del viernes 27 de febrero en el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, la directora del Nivel Superior del I.S.P.I. Nº 4026 “Santísima Virgen Niña” de Villa Ocampo, Silvana Leiva, se refirió al desarrollo del ciclo lectivo 2026, la situación del paro docente y la oferta académica vigente.

Leiva explicó que el personal docente se reincorporó el 18 de febrero y que actualmente la institución atraviesa el período de mesas de exámenes correspondientes al turno febrero-marzo, el cual se extenderá hasta el 20 de marzo. El inicio formal de clases está previsto para el 25 de marzo, luego del feriado largo.

Respecto a la medida de fuerza docente, indicó que en el ámbito del I.S.P.I. 4026 el porcentaje de adhesión confirmado es bajo, aunque remarcó que se respeta plenamente el derecho individual de cada trabajador a adherir o no al paro.

También reconoció que el contexto económico y los descuentos vinculados al presentismo generan una situación compleja para el sector, planteando la disyuntiva entre acompañar el reclamo y la necesidad de sostener el ingreso mensual.

Para el ciclo 2026, el instituto ofrece el Profesorado de Educación Inicial y el Profesorado de Historia, ambas carreras con validez nacional y aval del Ministerio de Educación.

Asimismo, adelantó que si las condiciones presupuestarias lo permiten, en 2027 podrían volver a abrirse el Profesorado de Geografía, la Tecnicatura Superior en Enfermería y la Tecnicatura en Turismo.

Destacó especialmente la alta demanda de la carrera de Enfermería, subrayando que se trata de una formación integral que incluye prácticas profesionalizantes desde el primer año en centros de salud y en el Hogar de Adultos Mayores de Villa Ocampo.

Finalmente, informó que las inscripciones continúan abiertas para quienes aún no definieron su futuro académico.

Redacción Info Central – Antonio Paré