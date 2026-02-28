El Encuentro Nacional de Intendentes radicales sesionó en Santa Fe con una amplia asistencia

El presidente de la UCR de Santa Fe, Felipe Michlig señaló en la apertura que «nos sentimos orgullosos de recibir en nuestra casa a dirigentes de todo el país, por lo que quiero felicitar a las autoridades del Comité Nacional que conduce Leo Chiarella, por esta gran iniciativa».

Con una participación que superó las expectativas de los organizadores, unos 500 intendentes, concejales y funcionarios municipales radicales se reunieron durante el día para compartir experiencias de gestión y debatir políticas públicas.

“Aquí está el radicalismo que gestiona”



En la apertura, el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, inauguró el Encuentro Nacional de Intendentes radicales que sesionó en Santa Fe con un discurso en el que afirmó: “Aquí está el radicalismo que gestiona, que escucha y mira a los ojos a sus vecinos porque está cerca de la gente para resolver sus problemas”.

“Nosotros no vinimos a la Unión Cívica Radical para que las cosas sigan estando como están»

«Venimos y nos involucramos en cada una de nuestras localidades para cambiar las cosas y somos el radicalismo austero honesto y con coraje de Arturo IIlia, que enfrentó a las corporaciones”, puntualizó el también intendente de Venado Tuerto.

“Trabajamos para que nadie quede al costado del camino”

En tanto, el senador y presidente de la UCR de Santa Fe, Felipe Michlig, fue el encargado de abrir el encuentro. Luego de darle la bienvenida a todos los presentes señaló: «Nos sentimos orgullosos de recibir en nuestra casa a dirigentes de todo el país para compartir una jornada de arduas deliberaciones, por lo que quiero felicitar a las autoridades del Comité Nacional que conduce Leo Chiarella, por esta gran iniciativa».

Agregó que «es para destacar -con todas las letras- la fuerza territorial de los intendentes y presidente comunales que siempre están al frente de la trinchera y que son la fuerza motora del radicalismo».

«Cuando algunos apostaban a la desaparición de nuestra fuerza, sobre todo luego del 2001, fueron los dirigentes territoriales de todo el país los que mantuvimos la mecha encendida para mantener a la UCR de pie, lo que llevó a que hoy tengamos 5 gobernadores y 500 intendentes radicales a lo largo y a lo ancho del país”, afirmó.

«Quiero confesarles que tengo un sueño, qué más temprano que tarde, podamos tener un presidente de la Nación Argentina de nuestro partido, para consagrar un país equitativo, inclusivo, transparente y para que nadie quede al costado del camino, como decía don Raúl Alfonsín», dijo.

“La UCR como alternativa de gobierno”

Suarez sostuvo que el radicalismo debe consolidarse como alternativa de gobierno. “Nosotros gestionamos con eficiencia, con orden, con transparencia fiscal, con honestidad y algo que es propio de nuestro partido y que hay que cuidar mucho: la sensibilidad social. Nosotros creemos en el orden económico, pero con la gente adentro y eso es el espacio que nos va a colocar como una alternativa de cara al futuro”, expresó.

En ese marco, Suarez afirmó que la estabilidad macroeconómica es un punto de partida, pero no alcanza por sí sola para resolver los problemas estructurales del país. “Es necesario controlar la inflación, es necesario tener una economía ordenada, pero también sabemos los radicales que eso es una condición necesaria, pero no suficiente. La estabilidad y el orden que dan las estadísticas ocurre, pero, mientras tanto, vemos cómo cierran empresas, cómo se pierden puestos de trabajo y cómo millones de argentinos están en la informalidad y sobre eso tenemos que construir nuestra alternativa”, concluyó.

“Gestión cercana y con responsabilidad”

Por último, el presidente del Foro de Intendentes de Santa Fe, Nicolás Cuesta, consideró que “una gestión cercana, con responsabilidad, es la base de ciudades que crecen con planificación y compromiso”. «Eso somos los gobiernos locales radicales”, sostuvo.

Presencia de Gobernadores



En el mediodía, los intendentes recibieron la palabra de los gobernadores radicales, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza) a través de un video y de Carlos Sadir (Jujuy) y Leonardo Zdero (Chaco) que enviaron saludos. También habló el presidente de la UCR de Corrientes, el ex gobernador Gustavo Valdés.

Pullaro sostuvo: “Nosotros vinimos a transformar la República Argentina. Nosotros no vinimos a quedarnos quietos. Somos el radicalismo que viene a transformar el país. Un radicalismo que viene a transformar las provincias. Un radicalismo que viene a cambiar cada uno de los pueblos y ciudades de la República Argentina”.

Y agregó: “Hoy tenemos una responsabilidad muy grande. Son momentos muy difíciles para los que nos toca gobernar y para la República. La coparticipación cae y la plata no alcanza. Cada vez hay más problemas sociales. Sepan que mientras yo sea gobernador y que mientras a la provincia de santa fe la gobierne un radical a ningún ciudadano le va a faltar un plato de comida ni un remedio”.

El gobernador correntino, en tanto, dijo: “Nosotros somos la única fuerza del país que no solamente tiene energía porque tiene jóvenes, sino porque tenemos la experiencia necesaria en nuestras filas, pero también porque la historia nos obliga a salir adelante, a ser alternativa”. Y agregó: “Tenemos que confiar realmente en nosotros, en nuestro potencial y ser muy sinceros, y que tengan que estar acá los que quieran realmente construir una alternativa y soñar con el futuro, con ese futuro de prosperidad de una Argentina rica que busca esperanza y que va a trabajar para que los jóvenes no tengan que irse, para que los jóvenes puedan encontrar en el país”.

Diversas actividades

El Foro continuó con la mesa «Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local» a cargo de Rosendo Grobocopatel. Luego, fue el turno del economista Santiago Bulat que brindó la charla “Descifrando la economía 2026”

Por la tarde, los intendentes y presidentes comunales trabajaron en mesas temáticas. Seguidamente, a las 16 h, hubo una presentación a cargo de la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR.

Y a su término se realizó el panel “La universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión” a cargo de Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y de Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).