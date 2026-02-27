Las Toscas: Avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción»

Se deja a continuación los Avisos parroquiales de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción», de la ciudad de Las Toscas.

MISA DE SAN PEREGRINO

Los frailes tienen el honor de invitarlos a la celebración de la Santa Misa en honor a San Peregrino Laziosi, patrono de los enfermos de cáncer, en el marco de los 300 años de su canonización. El día 4 de marzo a las 20.00 horas en el Templo.

MISAS EN LOS BARRIOS

Domingo 8 de marzo a las 18.00 horas en Capilla de Pueblo Nuevo.

HORA SANTA VOCACIONAL

Todos los jueves a las 19.00 horas pidiendo al dueño de la miés que envíe trabajadores a su miés.

VIA CRUCIS

Todos los viernes de Cuaresma, te invitamos a hacer el recorrido con Jesús rezando el Santo Vía Crucis en el Templo Parroquial o en la Capilla del barrio Itatí a las 19.00 horas.

CATEQUESIS FAMILIAR

Catequistas: necesitamos catequistas para los grupos de padres. Si sientes el llamado del Señor para este servicio pastoral, puedes acercarte a Secretaría para inscribirte.

INSCRIPCIONES

Continúan las inscripciones para Primera Comunión, Confirmación y Sacramentos para Adultos. Acercarse con DNI a la Secretaría.

FORMACIÓN DE NUEVOS MONAGUILLOS

Se convoca a los niños que hayan recibido la Primera Comunión para que se inscriban e inicien el cursillo de Monaguillos. Comenzamos el sábado 7 de marzo a las 10.00 horas en el Templo parroquial.