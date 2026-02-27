Cronograma de pago a agentes provinciales

El Gobierno de Santa Fe dió a conocer el cronograma de pago para los agentes provinciales, con el detalle de las fechas de cobro y la modalidad en que se liquidarán los aumentos acordados en paritarias.



Cómo se abonarán los aumentos por planilla complementaria



El lunes 16 de marzo, con acreditación efectiva en las cuentas corrientes el sábado 14 de marzo, van a estar disponibles por planilla complementaria todos los acuerdos paritarios correspondientes al año 2026.



La liquidación incluirá:



– 3% correspondiente a diciembre 2025.

– Proporcional de medio aguinaldo.

– 2,6% de aumento en enero, con un mínimo garantizado de $75.000.

– 2,1% en febrero, con un mínimo garantizado de $170.000.



“A raíz de que la liquidación de haberes de febrero ya se encontraba en su etapa final, fue necesario avanzar con una liquidación complementaria. Dentro de la propuesta de política salarial que impulsó este gobierno se contempla una recomposición correspondiente a 2025. Al evaluar la diferencia entre los aumentos otorgados ese año y los índices de inflación de noviembre y diciembre, se determinó un desfasaje del 3%. Ese porcentaje se liquidará sobre los salarios de diciembre y tendrá impacto proporcional en el Sueldo Anual Complementario”, explicó Malena Azario, secretaria de Función Pública y Recursos Humanos del Ministerio de Economía de Santa Fe.