El Mercado Argentino de Valores y Santa Fe lanzaron una herramienta de financiamiento para pymes

Con una inversión inicial de 1.000 millones de pesos, la Provincia puso en marcha un mecanismo de financiamiento productivo que reducirá el costo del crédito para micro, pequeñas y medianas empresas mediante el mercado de capitales y con participación directa del Estado.

Por iniciativa del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, este jueves se firmó el Convenio de Bonificación de Tasas para MiPyMEs con el Mercado Argentino de Valores y los bancos Municipal de Rosario y de Santa Fe. La herramienta articula al sector público, la banca y el mercado bursátil para ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer el entramado productivo en todo el territorio provincial.



El acuerdo facilita el uso de instrumentos del mercado de capitales -cheques de pago diferido, pagarés físicos o electrónicos y facturas de crédito electrónicas- con plazos de hasta 180 días. Las operaciones serán canalizadas por los bancos en su carácter de agentes de liquidación y compensación a través del Mercado Argentino de Valores. La Provincia podrá bonificar hasta diez puntos porcentuales anuales de la tasa.



Puccini destacó que, en un contexto nacional complejo, el Gobierno Provincial decidió intervenir para garantizar el acceso al crédito. “Este convenio responde a una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro: el Estado se involucra, aporta recursos y actúa como facilitador para que las pymes accedan a financiamiento en mejores condiciones y en un mercado bursátil más ágil”, señaló el ministro santafesino.

Esfuerzo compartido

Puccini calificó la iniciativa como un hecho inédito para la provincia. “Surgió a partir de una reunión en una exposición y hoy la ponemos a disposición del mundo productivo. Con este acuerdo logramos una reducción de hasta diez puntos en la tasa para las pymes. Estamos aportando los primeros 1.000 millones de pesos, con créditos de hasta 180 millones por empresa”, explicó.



Puccini subrayó además el carácter colaborativo del esquema: “Es un esfuerzo compartido entre el Mercado Argentino de Valores, la Bolsa de Comercio y los bancos. Se trata de un verdadero ecosistema financiero, donde la banca actúa como puente y el Estado como facilitador. La prioridad es el capital de trabajo, fundamental para sostener la actividad en el contexto actual”.



En la misma línea, el ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló que esta herramienta se suma a otros instrumentos impulsados por la Provincia, como el Fogafe, orientados a profundizar el acceso al mercado de capitales y mejorar las condiciones de financiamiento para las pymes santafesinas.



El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, afirmó que la iniciativa abre una vía concreta para que las pequeñas y medianas empresas accedan al crédito mediante instrumentos bursátiles. “Será especialmente beneficiosa para las más pequeñas, ya que el crédito es una herramienta fundamental para el crecimiento empresarial e industrial”, indicó.



Por su parte, el presidente del Mercado Argentino de Valores, Alberto Curado, destacó la articulación público-privada alcanzada, que permitirá generar oportunidades reales de acceso al mercado de capitales en condiciones más equitativas.



El director de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Productivo, Juan Pablo Batistelli, ejemplificó el alcance del instrumento: con documentos promedio de 30 días y 15 millones de pesos, podrían financiarse unos 8.100 documentos por un total de 122.000 millones; a 60 días, 4.050 documentos por 60.800 millones; y a 90 días, 2.700 documentos por 40.600 millones. Según el plazo elegido, las empresas podrán acceder a volúmenes significativos de crédito en condiciones más accesibles.

Detalles del convenio

El esquema prevé la bonificación de tasas para facilitar el acceso de las MiPyMEs a instrumentos del mercado de capitales. La tasa aplicable será la determinada por el mercado en cada operación, sobre la cual la Provincia podrá bonificar hasta diez puntos porcentuales anuales, garantizando que la tasa final no sea inferior al piso del 15 %.



La presentación se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario y contó con la presencia del presidente del Banco Municipal de Rosario, Claudio Forneris; el gerente corporativo de Sector Público del Banco de Santa Fe, Hernán González Viberti; autoridades provinciales y representantes de entidades vinculadas al sector productivo.