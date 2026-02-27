Villa Ocampo: Nueva jornada de castración gratuita

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que continúan las jornadas de castración gratuita en el marco de las acciones de promoción del bienestar animal y la tenencia responsable.

En esta oportunidad, la actividad se llevará a cabo el lunes 2 de marzo, desde las 14:00 horas, en el CIC del Barrio Juan Perón.

Se recuerda que los turnos son limitados, por lo que es imprescindible realizar la reserva y confirmación previa comunicándose al 3482-412634.

La castración es una medida fundamental para la prevención de enfermedades y el control de la población animal, contribuyendo así a una comunidad más saludable y responsable.

Desde el municipio se invita a los vecinos a participar y acompañar estas iniciativas que promueven el cuidado responsable de las mascotas.