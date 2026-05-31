Villa Ocampo realizó un emotivo homenaje en el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos

La actividad recordó a María Debárbora, reunió a pacientes trasplantados y acompañó una iniciativa que busca institucionalizar cada 30 de mayo una jornada de reflexión sobre la importancia de donar órganos para salvar vidas.

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 30 de mayo en Argentina, la ciudad de Villa Ocampo vivió por primera vez una jornada cargada de emoción, reflexión y concientización sobre la importancia de la donación de órganos.



La actividad tuvo un profundo significado al rendir homenaje a María Debárbora, quien perdió la vida tras un doloroso episodio ocurrido en 2025. En aquel difícil momento, su familia tomó la solidaria decisión de donar sus órganos, transformando el dolor en esperanza y brindando nuevas oportunidades de vida a otras personas.

A partir de esa historia surgió la iniciativa de generar un espacio de recuerdo y concientización en esta fecha tan especial. La idea original fue impulsada por la docente María Luisa Grismado, quien además es paciente trasplantada y una activa promotora de la donación de órganos.

Posteriormente, las concejales Daina Ramírez y Andrea Cracogna trabajaron sobre la propuesta y la presentaron ante el Concejo Municipal de Villa Ocampo. Actualmente, el proyecto fue girado a la Comisión de Asistencia Social y Sanitaria para su análisis, con el objetivo de evaluar la posibilidad de institucionalizar esta actividad y realizarla cada 30 de mayo.

Como parte de la jornada, se llevó a cabo la plantación de un árbol autóctono en la intersección de Boulevard Sarmiento y calle San Lorenzo, símbolo de vida, crecimiento y esperanza, valores que representan el espíritu de la donación de órganos.

Del acto participaron la autora de la iniciativa, María Luisa Grismado; las concejales Daina Ramírez y Andrea Cracogna; integrantes de Espacio Abierto Villa Ocampo; miembros de la filial Crecer Villa Ocampo; la secretaria de Cultura de la Municipalidad de Villa Ocampo, Maricel Corgniali; el director de Desarrollo Territorial Zona Norte, Ramón Domingorena; pacientes trasplantados que compartieron sus testimonios y experiencias de vida; además de vecinos y público en general que acompañaron este significativo homenaje.

Los organizadores también destacaron y agradecieron la presencia de los medios de comunicación locales y regionales, cuya difusión contribuye a visibilizar la importancia de la donación de órganos y a fortalecer la conciencia social sobre un acto de solidaridad capaz de salvar vidas.

La jornada dejó un mensaje claro: la donación de órganos es una de las expresiones más nobles de amor al prójimo, y recordar a quienes hicieron posible ese gesto es también una forma de mantener vivo su legado. Asimismo, el encuentro permitió poner en valor las historias de quienes recibieron una segunda oportunidad gracias a un trasplante, reafirmando la importancia de promover una cultura solidaria basada en la donación de órganos y tejidos.

Gentileza: Info Central