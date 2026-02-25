Villa Ocampo: Entrega de Pensiones en el Marco de la Ley Provincial N° 5110

La Municipalidad informa a la comunidad que, en el marco de la Ley Provincial N° 5110, se llevó a cabo una nueva entrega de pensiones, alcanzando en esta oportunidad a 11 beneficiarios de nuestra localidad.

Estas pensiones representan un importante acompañamiento para vecinos y vecinas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, garantizando el acceso a un derecho fundamental y contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Cabe destacar especialmente el compromiso y la dedicación de las asistentes sociales de la Secretaría de Promoción Social, quienes llevaron adelante las gestiones administrativas y el seguimiento de cada caso, brindando asesoramiento y contención a las familias durante todo el proceso.

Desde el Municipio reafirman su compromiso de continuar trabajando de manera articulada para acercar más derechos y oportunidades a quienes más lo necesitan.