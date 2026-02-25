Las Toscas: Se acerca el 20° Concurso Provincial de Pesca de la Palometa

El próximo 8 de marzo se realizará en Las Toscas el 20° Concurso Provincial de Pesca de la Palometa, uno de los eventos deportivos más convocantes de la región. La competencia tendrá lugar en el Club Pato Cuá y reunirá a pescadores de distintos puntos de la provincia y zonas aledañas.
En esta edición, el certamen repartirá más de 12 millones de pesos en premios, consolidándose como una de las propuestas más atractivas del calendario pesquero santafesino.
Premios:
1° $2.000.000
2° $1.400.000
3° $1.000.000
4° $900.000
5° $800.000
6° $700.000
7° $600.000
8° $500.000
9° $450.000
10° $400.000
Pieza Mayor $450.000
Trío Damas Mejor Clasificado $450.000
La inscripción tiene un valor de $300.000 y puede abonarse en tres cuotas de $100.000. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 3482 203482.