Las Toscas: Se acerca el 20° Concurso Provincial de Pesca de la Palometa

El próximo 8 de marzo se realizará en Las Toscas el 20° Concurso Provincial de Pesca de la Palometa, uno de los eventos deportivos más convocantes de la región. La competencia tendrá lugar en el Club Pato Cuá y reunirá a pescadores de distintos puntos de la provincia y zonas aledañas.

En esta edición, el certamen repartirá más de 12 millones de pesos en premios, consolidándose como una de las propuestas más atractivas del calendario pesquero santafesino.

Premios:



1° $2.000.000

2° $1.400.000

3° $1.000.000

4° $900.000

5° $800.000

6° $700.000

7° $600.000

8° $500.000

9° $450.000

10° $400.000

Pieza Mayor $450.000

Trío Damas Mejor Clasificado $450.000

La inscripción tiene un valor de $300.000 y puede abonarse en tres cuotas de $100.000. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 3482 203482.