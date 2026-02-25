Pullaro lanzó Agroactiva 2026 en Buenos Aires

El gobernador presentó en la Casa de la Provincia de Santa Fe, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la muestra agroindustrial más importante del país, que se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong bajo el lema “Una muestra de lo que somos”.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles en Buenos Aires el lanzamiento de Agroactiva 2026, la mayor exposición agroindustrial del país, que en esta edición se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong. Bajo el lema “Una muestra de lo que somos”, la feria busca reflejar la identidad profunda del agro argentino: su gente, su historia, su tecnología y su proyección internacional.



Durante la presentación, realizada en la Casa de la Provincia de Santa Fe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mandatario estuvo acompañado por la exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; y la directora general de Agroactiva, Rosana Nardi.



La mayor vidriera del agro

Pullaro afirmó que Agroactiva “es la muestra más importante de América Latina” y representa “nuestra identidad colectiva y cultural”, al destacar que los santafesinos son “gente de trabajo, que produce y genera empleo”. Recordó además que la provincia ha demostrado a lo largo de la historia que el desarrollo del país está ligado al federalismo productivo.



En ese sentido, aseguró que “Santa Fe vuelve a mostrar que la salida de nuestro país es con el campo y la industria: produciendo más, comercializando mejor e invirtiendo en infraestructura productiva, vial, portuaria y aeroportuaria”.



El gobernador subrayó que la exposición convoca a unos 270.000 productores agropecuarios que, lejos de especular financieramente, buscan herramientas para invertir, mejorar rendimientos e incorporar tecnologías de punta, con la mirada puesta en la innovación y la competitividad.



Scaglia, por su parte, destacó que en Agroactiva “se cruzan generaciones de hombres y mujeres de campo que llegan con expectativas de mejorar sus inversiones, incorporar maquinaria y sumar tecnología para producir mejor”. También valoró que la muestra constituye un espacio de cercanía donde Santa Fe se integra con otras provincias para exhibir su potencial productivo.

La casa del campo argentino

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que “el futuro que queremos construir está anclado en la producción”, y explicó que Agroactiva se despliega en unas 250 hectáreas donde se expresa la identidad santafesina. En ese marco, la Provincia contará con un pasillo central integrado por siete lotes, en los que más de 150 empresas exhibirán su producción, resultado del vínculo entre el sector público y el privado.



A su turno, la directora general de Agroactiva, Rosana Nardi, definió la exposición como “la casa del campo argentino”, un espacio donde se construye identidad y se integran innovación, conocimiento, negocios, tecnología, trabajo y tradición. Señaló además que el encuentro permite el intercambio entre productores, empresas, jóvenes en formación e instituciones, fortaleciendo el trabajo en red y la convicción de un país con futuro.



Por último, el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi, afirmó que Agroactiva representa “el patio trasero de las industrias de maquinaria agrícola más importantes de la provincia”, un ámbito donde la familia rural se siente identificada y puede apreciar el potencial productivo de la región.

Autoridades presentes

Participaron también el senador por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia; legisladores nacionales y provinciales; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; autoridades diplomáticas; representantes de embajadas y consulados; miembros del Consejo Federal de Inversiones (CFI); empresarios y expositores.

Audio



Video