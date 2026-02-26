Villa Ocampo: Recuperan ventanas robadas abandonadas en la ruta 11

Personal del Comando Radioeléctrico logró recuperar elementos que habían sido denunciados como sustraídos semanas atrás en la ciudad de Villa Ocampo.

El hallazgo se produjo el 25 de febrero de 2026 alrededor de las 15.00 horas, cuando efectivos policiales encontraron, en los pastizales ubicados frente a la chimenea del paraje Las Mercedes, sobre la Ruta Nacional Nº 11, dos ventanas de madera tipo algarrobo, color marrón, con sus vidrios colocados.

Se trata de aberturas de dos hojas cada una, de aproximadamente un metro por un metro, cuyas características coinciden con las denunciadas como sustraídas el pasado 3 de febrero de 2026, en perjuicio de un hombre mayor de edad domiciliado en esa localidad.

Los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la justicia, mientras se continúa trabajando para lograr la individualización de los responsables del hecho.