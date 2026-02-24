Villa Ocampo: Cine al aire libre en el CAF Juan Pablo II

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar de una nueva propuesta recreativa y cultural denominada “Noches Mágicas en el CAF” , que se llevará a cabo el próximo viernes 27 de febrero , a las 20:00 horas , en el CAF Juan Pablo II , ubicado en Fray Luis Beltrán 2450.

La actividad consistirá en un picnic bajo las estrellas con la proyección de la película “Río 2”, una opción ideal para disfrutar en familia durante las noches de verano.

La iniciativa busca generar espacios de encuentro al aire libre, promoviendo la convivencia, el disfrute en comunidad y el acceso a propuestas culturales gratuitas para todas las edades.

Desde la organización se invita a los vecinos y vecinas a asistir con su silleta para compartir una velada especial en un ambiente familiar y distendido.

La entrada es libre y gratuita.