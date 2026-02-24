Asistencia Perfecta: más de 76 mil empleados escolares reciben el premio correspondiente al mes de enero

Se abonó este martes a 76.695 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares, que cobran el incentivo que en este mes representa un promedio actualizado a los valores vigentes de lo percibido por cada agente en el año 2025. El monto de inversión asciende a $ 7.361.600.589.

El Gobierno de Santa Fe abonó este martes el monto correspondiente al mes de enero del Programa Asistencia Perfecta a 76.695 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada, quienes cobran como incentivo un promedio actualizado, a los valores vigentes, de lo percibido por cada agente en el 2025. El monto de inversión asciende a $ $ 7.361.600.589.



“El programa Asistencia Perfecta es una política del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que reconoce el trabajo y el esfuerzo del docente en el aula, que permite la continuidad de los aprendizajes de los chicos y las chicas y al mismo tiempo hace que el sistema educativo sea más justo y eficiente”, señaló el ministro de Educación, José Goity.

De qué se trata Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula en la provincia de Santa Fe. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.



En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.