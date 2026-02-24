Villa Ana: Dos heridos tras choque entre motocicleta y bicicleta en ruta provincial 32

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del 23 de febrero de 2026 dejó como saldo a dos personas con lesiones leves en jurisdicción de Villa Ana.

El hecho se registró alrededor de las 20.20 horas, cuando personal de la Comisaría VII de la Unidad Regional IX tomó intervención en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial Nº 32, a unos seis kilómetros aproximadamente hacia el sector sur-oeste de esa localidad.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Honda 125 cc, de color rojo y negro, conducida por un hombre mayor de edad domiciliado en la zona urbana de la localidad de Los Amores, y una bicicleta marca M5, rodado 26, color negra, guiada por un menor de edad domiciliado en Villa Ana.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores resultaron con lesiones y fueron trasladados en ambulancia hacia el nosocomio local antes del arribo policial. Posteriormente, el menor fue derivado al hospital de la ciudad de Villa Ocampo para una mejor atención médica.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar la mecánica del accidente.