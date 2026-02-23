Villa Ocampo: Se realizan tareas de bacheo en la calle interna de la Terminal

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se están realizando trabajos de bacheo y reparación de la calzada en la calle interna de la Terminal de Ómnibus.

Debido a estas tareas, los colectivos no podrán ingresar a las plataformas mientras duren los trabajos.

Por tal motivo, se solicita a las empresas de transporte y a los usuarios que, de manera provisoria, las unidades realicen la parada sobre Boulevard Obligado, hasta la finalización de la obra.

Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión de la comunidad.