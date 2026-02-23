Villa Ocampo: La O.M.I.C. ahora funciona en el Complejo Arno

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) comenzó a atender al público en su nueva ubicación dentro del Complejo ARNO , con el objetivo de mejorar la accesibilidad y brindar un servicio más cercano a la comunidad.

Este espacio tiene como finalidad asesorar y acompañar a los vecinos y vecinas en la defensa de sus derechos como consumidores, interviniendo en diversas problemáticas vinculadas a relaciones de consumo.

Entre los principales casos que atiende la O.M.I.C. se encuentran reclamos por tarjetas de crédito, descuentos desconocidos, seguros, facturación de la EPE, baja de servicios y otras situaciones relacionadas con la protección del consumidor.

La oficina atiende de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 12:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas, en el Complejo ARNO, ubicado en calle 25 de Mayo 1951.

Desde el Gobierno Municipal se reafirma el compromiso de garantizar herramientas institucionales que permitan acompañar a la ciudadanía y fortalecer el acceso a la información y la defensa de sus derechos.