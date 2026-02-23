Villa Ocampo: Convocatoria «Mujeres que transforman» en el marco del 8M

En el marco del 8 de marzo «Día Internacional de las Mujeres», el Municipio de Villa Ocampo lanza la convocatoria “Mujeres que transforman”, una iniciativa que busca reconocer a mujeres de la comunidad que se destaquen por su compromiso, trabajo y aporte al bienestar colectivo.

La propuesta invita a vecinas y vecinos a postular a mujeres cuya trayectoria haya generado un impacto positivo en distintos ámbitos. Se reconocerán experiencias en las siguientes áreas: Salud; Arte y Cultura; Acción Social; Educación; Trabajo Territorial; y Prácticas solidarias y de cuidado.

¿Conocés a una mujer que merezca ser reconocida? ¡Postulala!

Plazo de postulación: hasta el miércoles 4 de marzo.

Inscripción: completando el formulario online en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4oS4o6qi9vxVY-jCbWJJvySMl7crrh1LwHjVVFv-PVPOEwQ/viewform

Acto de reconocimiento: se realizará el viernes 6 de marzo en la Casa de la Cultura.

Selección: se elegirán tres (3) mujeres entre todas las postulaciones recibidas.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Villa Ocampo invitamos a toda la comunidad a ser parte de este reconocimiento, visibilizando historias que inspiran y transforman nuestra ciudad.