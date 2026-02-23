Villa Ocampo: Don Félix Bertos fue declarado «Persona Ilustre de la Ciudad» en el marco de su 100° Aniversario

El pasado sábado 21 de febrero , el Intendente de la Ciudad de Villa Ocampo, Prof. Cristian Marega, junto a la Secretaria de Cultura, Maricel Corgnali, participaron de la celebración por el 100° aniversario de Don Félix Bertos , socio N° 1 y fundador del Aero Club Villa Ocampo.

En un emotivo encuentro realizado en su domicilio, y acompañado por familiares y allegados, se hizo entrega del Decreto que lo declara “Persona Ilustre de la Ciudad”, distinción otorgada en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y valioso aporte al desarrollo institucional y a la aviación civil de la región.



Asimismo, se le entregó la Llave de la Ciudad, tallada en madera, como símbolo del agradecimiento y respeto de toda la comunidad ocampense hacia quien dedicó gran parte de su vida al crecimiento del Aero Club y a la consolidación de una institución que forma parte de la identidad local.

Don Félix Bertos representa un ejemplo de dedicación, trabajo y vocación de servicio. Su legado trasciende generaciones y constituye un orgullo para Villa Ocampo.

Desde el Gobierno Municipal se destacó la importancia de reconocer en vida a quienes han contribuido de manera significativa al progreso de la ciudad, reafirmando el compromiso de preservar la memoria y valorar a quienes construyeron nuestra historia.