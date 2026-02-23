El Gobierno Provincial asegura que Santa Fe tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país

El salario inicial docente llegará a $ 1.300.000, con un fondo universal de capacitación y mejoras en la carrera profesional. El ministro de Educación, José Goity, ratificó el inicio del ciclo lectivo para el 2 de marzo.

La propuesta salarial presentada por la Provincia en la negociación paritaria docente colocará a Santa Fe en el lote de jurisdicciones con mejores salarios del país.



El ministro de Educación, José Goity, explicó en medios periodísticos que el acuerdo fija un salario inicial de $ 1.300.000 para un maestro de grado con 25 horas semanales. La cifra surge del mínimo garantizado y un fondo universal de capacitación de $ 100.000 destinado a fortalecer la formación continua. Si el docente además tiene Asistencia Perfecta, llegará a 1,4 millones de pesos.



“Un docente que en diciembre cobró $ 1.018.000 pasará a percibir $ 1.300.000 en febrero”, y en ese sentido destacó que “ningún docente de Santa Fe tendrá aumentos inferiores a $ 270.000”. El ministro de Educación remarcó que “recibo contra recibo, el incremento es sustancial y prioriza las escalas más bajas, que son las más afectadas por la pérdida del poder adquisitivo”, explicó.



Con respecto al Fondo de Capacitación que implementará Santa Fe, Goity apuntó que “reconoce la formación continua y se inspira en la lógica del Fonid” (Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el actual gobierno nacional dejó de pagar), aunque con foco en mejorar los aprendizajes. Además, la propuesta incluye posgrados gratuitos para docentes de nivel superior y concursos y traslados para los niveles inicial, primario y especial.



El ofrecimiento realizado por el Gobierno Provincial incluye además jerarquización de directivos mediante el incremento del suplemento por responsabilidad, posgrados gratuitos para docentes de nivel superior y concursos y titularizaciones pendientes.



Goity subrayó que la propuesta para el sector docente “representa un esfuerzo del conjunto de los santafesinos, en un contexto de muchas dificultades, donde el sector privado pelea por no perder su trabajo”, remarcó.



Para el ministro, la presentación que hizo el Gobierno “es una propuesta integral que reconoce la formación, fortalece la carrera docente y mejora la calidad educativa”, afirmó.



El ministro ratificó que el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo y destacó que la prioridad es garantizar la continuidad pedagógica y el derecho de los estudiantes a aprender.