Villa Ocampo: Visita institucional para fortalecer el trabajo conjunto en el área de Educación

La Municipalidad de Villa Ocampo recibió la visita de la responsable del Área de Educación de la Municipalidad de Florencia, Griselda Yaccuzzi, quien fue recibida por el secretario de Gobierno, Miguel Merino, y la responsable de Educación, Patricia Martynaitis.

El encuentro tuvo como objetivo interiorizarse sobre la modalidad de trabajo que se desarrolla desde la Municipalidad de Villa Ocampo en el área de Educación, conocer los programas y proyectos en marcha, así como intercambiar experiencias de gestión.



Durante la reunión se generó un espacio de diálogo e intercambio institucional en el que se compartieron metodologías de trabajo, líneas de acción y estrategias implementadas para fortalecer el acompañamiento educativo en la comunidad.

Asimismo, se proyectaron futuras acciones conjuntas entre ambas ciudades, con la intención de establecer lazos de cooperación, articular propuestas y potenciar políticas públicas educativas que beneficien a la región.

Este tipo de encuentros refuerza el compromiso de trabajo colaborativo entre municipios, promoviendo la planificación conjunta y la construcción de redes que fortalezcan el desarrollo educativo local.