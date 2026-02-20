Otro paso clave en el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba: 10 ofertas técnicas para un nuevo tramo

“Hoy estamos demostrando que aquí hay continuidad institucional, mucha planificación y políticas de Estado. Eso nos distingue en el plano nacional”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro. Los bloques B y C de la Fase 1 de la obra llevarán agua potable a las localidades de Arocena, Gessler, Larrechea, San Fabián, Barrancas, Loma Alta, Gálvez, San Eugenio, Campo Piaggio y López.

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto con la vicegobernadora de la provincia de Córdoba, Miryan Prunotto, encabezó este jueves el acto de apertura de sobres de la licitación de la obra que comprende los bloques B y C de la Fase 1 del Acueducto Biprovincial, tareas que cuentan con un presupuesto oficial de 165.700 millones de pesos (con base en enero 2025).



Los trabajos a realizar incluyen la instalación de más de 38 kilómetros de cañería troncal y 80 kilómetros de ramales, además de la Estación de Bombeo N° 2. También comprende nuevos centros de distribución que permitirán llevar agua apta para el consumo a las localidades de Arocena, Gessler, Larrechea, San Fabián, Barrancas, Loma Alta, Gálvez, San Eugenio, Campo Piaggio y López.



Durante el acto, realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, Pullaro admitió que “para las dos provincias esto tiene que ver con la planificación de políticas de Estado que se llevan adelante a lo largo del tiempo, y que realmente transforman la vida de la gente”.



En ese sentido, Pullaro destacó que “en un momento muy complejo de la Argentina, donde caen la coparticipación y la recaudación, nuestras provincias se comprometen a trabajar en una obra pública trascendente, con un impacto social y productivo, apostando al desarrollo, a la igualdad y a la generación de empleo privado. Eso también nos distingue en el plano nacional. Si el interior productivo trabaja junto, le vamos a dar a la República Argentina una oportunidad para que pueda salir adelante».

Diez oferentes

Las ofertas técnicas que se presentaron son: la Unión Transitoria (UT) de Coarco SA y Tecma SA; la UT de Rovella Carranza SA y JCR SA; José Cartellone Construcciones Civiles SA; la UT Benito Roggio e Hijos SA, José J. Chediack Saica y Obring SA; CPC SA; Supercemento SA; la UT Ravenna SPA Sucursal Argentina y Lemiro Pablo Petroboni SA y Tecsa SA; C&E Construcciones SA; la UT Riva Saiicfa y BWT Construcción y Servicios SA; y la UT Panedile Argentina Saifc y Bassa SA. Una vez evaluadas, se conocerán las ofertas económicas.



Infraestructura para dar igualdad

Prunotto valoró la cantidad de ofertas presentadas y sostuvo que “hoy, que tanto se habla de libertad, no hay libertad si no hay igualdad. La igualdad no se da si no hay infraestructura y si no llega a cada uno de nuestros vecinos”.



Finalmente, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, reconoció que “estamos ante una acción que tiene una trascendencia en tres dimensiones: primero por la escala de la infraestructura de la que estamos hablando; segundo, por el impacto que va a tener; y tercero, por la calidad institucional”.



Los fondos para la ejecución del Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba provienen principalmente de financiamiento internacional otorgado por organismos árabes, con garantías del Gobierno nacional, y el compromiso conjunto de ambas provincias. Los principales prestamistas son el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe y el Fondo Saudí para el Desarrollo.

Abastecimiento para diez localidades

En cuanto a los aspectos técnicos de la obra, desde la Unidad Especial Biprovincial (UEB) precisaron que el Bloque B incluye la finalización de ramales hacia Barrancas y Gessler, con 20,4 km de línea principal. Por su parte, el Bloque C es una intervención de gran envergadura que contempla la Estación de Bombeo N° 2, con una cisterna de 9.500 metros cúbicos, y cuatro bombas verticales de alta capacidad para garantizar el caudal necesario en el tramo troncal y los ramales secundarios.



A través del Bloque B, se van a realizar trabajos para abastecer a Arocena, Gessler, Larrechea, San Fabián y Barrancas. Con el Bloque C, las obras permitirán llevar el servicio a las localidades de Loma Alta, Gálvez, San Eugenio, Campo Piaggio y López.



Presentes

Del acto participaron también los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; y de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la diputada provincial Clara García; la secretaria de la Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone; el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de la provincia de Córdoba, Fabián Massei; la directora provincial de Acueductos, Paula Nardín; los vocales titulares de la Unidad Ejecutiva Biprovincial, Gonzalo Saglione por Santa Fe, y Federico Banchio por Córdoba; y demás autoridades.

Audio



Video