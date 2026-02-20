Villa Ocampo: Inscripciones abiertas para la Escuela de Vientos y Banda Municipal

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se encuentran abiertas las inscripciones para formar parte de la Escuela de Vientos, espacio de formación musical que integra la Banda Municipal.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen aprender, perfeccionarse y vivir la música desde adentro, participando de un ámbito de formación y práctica grupal que fortalece la identidad cultural de la ciudad.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de marzo , fecha en la que dará inicio el nuevo ciclo lectivo.



Las clases se dictarán en la Casa de la Cultura , los días lunes, martes, miércoles y jueves , en el horario de 19:00 a 20:00 horas.

La Escuela de Vientos representa un espacio de aprendizaje, integración y desarrollo artístico, promoviendo el trabajo en equipo, la disciplina y el compromiso cultural.

Desde el municipio se invita a niños, jóvenes y adultos interesados en la música a sumarse a esta propuesta y ser parte activa de la Banda Municipal, un emblema cultural de Villa Ocampo.