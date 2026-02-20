Villa Ocampo puso en marcha el Programa de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que ya se encuentra en marcha el Programa de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos – Campaña Municipal 2026 , una política pública orientada al control ético y responsable de la población animal en la ciudad.

El programa establece que el método más eficiente y adecuado para el control poblacional es la esterilización quirúrgica (castración), aplicada de manera masiva, sistemática, gratuita, temprana, extendida y abarcativa , con el objetivo de garantizar resultados reales y sostenidos en el tiempo.

La implementación se realiza mediante operativos en distintos barrios, coordinados por la Oficina de Protección Animal . Las intervenciones se llevan a cabo en espacios que cumplen con las condiciones de higiene y seguridad necesarias, brindando atención preoperatoria, quirúrgica y postoperatoria a cada mascota.

Entre los principales beneficios de la castración se destacan la prevención de enfermedades, la mejora en la calidad de vida de los animales, la reducción de camadas no deseadas y la disminución del abandono.

Para el año 2026 se prevé realizar aproximadamente 1000 castraciones gratuitas en distintos sectores de la ciudad, fortaleciendo el compromiso municipal con la tenencia responsable y el bienestar animal.

Desde el Municipio se invita a los vecinos a informarse sobre fechas y lugares de los próximos operativos a través de los canales oficiales.