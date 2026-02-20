Villa Ocampo: El Prof. Leonardo Nocenti asumirá la Dirección de Deportes Municipal

El intendente Cristian Marega se reunió con el Prof. Leonardo Nocenti, quien asumirá en el mes de marzo como nuevo director de Deportes de la Municipalidad de Villa Ocampo, con el objetivo de potenciar las actividades que se vienen desarrollando, ampliar las propuestas que desde el área se ofrecen a la comunidad y fortalecer las relaciones con todas las entidades deportivas de la ciudad.

Asimismo, se informa que el área de Deportes continuará funcionando y atendiendo al público en el Complejo Arno, como lo viene haciendo habitualmente.

El Prof. Nocenti es Licenciado en Educación Física y cuenta con una vasta experiencia y formación en el ámbito deportivo, lo que le permitirá aportar una mirada profesional a las políticas públicas vinculadas al deporte, la actividad física y la recreación.