Villa Ocampo: Convocatoria abierta “Metamorfosis de las Letras” por el Día de la Poesía

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Casa de la Cultura, invita a escritores y artistas a participar de la convocatoria “Metamorfosis de las Letras”, una propuesta que se desarrollará en el marco del Día de la Poesía.

La iniciativa busca generar un espacio donde las palabras trasciendan el papel y se transformen en otras expresiones artísticas como pintura, danza, escultura, música, artesanías, entre otras disciplinas. El objetivo es promover el diálogo entre la literatura y las distintas manifestaciones del arte, fomentando la creatividad y la participación cultural de la comunidad.

La convocatoria está dirigida a escritores, artistas visuales, músicos, bailarines y creadores en general que deseen sumarse a esta experiencia interdisciplinaria.

Inscripciones abiertas hasta el viernes 13 de marzo.

Las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 467297 o 3482 671488, escribir al correo electrónico [email protected]

o acercarse a la Casa de la Cultura en su horario habitual de atención al público.

Las bases y condiciones pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1ab6ZZq-P8iX6Vk56xD6XArKZakB8TyA5/view

“Metamorfosis de las Letras” propone celebrar el poder transformador de la poesía y su capacidad de inspirar nuevas formas de expresión artística.