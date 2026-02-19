Villa Ocampo: La Liga Ocampense en crisis ya que abrir la cancha supera el millón de pesos

El presidente de la LOF, Oscar Cereijo, advirtió que el torneo podría no comenzar el 7 de marzo si no se revisan los aranceles del adicional policial, que fueron equiparados a los de clubes profesionales y aumentaron más del 100%.

La Liga Ocampense de Fútbol confirmó que tiene previsto comenzar el torneo el próximo 7 de marzo, aunque la incertidumbre en torno a los costos del servicio adicional de la Policía provincial mantiene en vilo a los 19 clubes que integrarán la competencia 2026.

En una entrevista exclusiva brindada este 19 de febrero en el programa Estilo Propio, emitido por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el presidente de la Liga, Oscar Cereijo, detalló el complejo escenario económico que atraviesan las instituciones.

El problema: seis adicionales por partido y aranceles equiparados a clubes profesionales.

Según explicó Cereijo, en una reunión realizada en enero en la Regional IX, autoridades de la Oficina de Seguridad en el Deporte de la provincia —encabezada por Fernando Luis Peverengo — informaron que el mínimo exigido para cada encuentro será de seis efectivos policiales.

El costo actual es de $62.000 por agente por cuatro horas, lo que eleva el monto a:

$372.000 solo en adicionales.

Cerca de $400.000 por partido sumando sellados e impuestos.

Entre $250.000 y $300.000 adicionales en árbitros.

En total, abrir la cancha como local implica un piso cercano al millón de pesos por jornada.

“Arrancás perdiendo”, sintetizó el dirigente.

Cambio de categoría: de clubes públicos a privados

Otro de los puntos más sensibles es el cambio de categorización. Hasta ahora, los clubes de la Liga eran considerados instituciones públicas, con un arancel menor. Desde este año, fueron equiparados a clubes privados, igualando los montos que abonan entidades como Club Atlético Colón, Club Atlético Unión y Rosario Central.

Cereijo cuestionó esta decisión: “Si somos privados, entonces no deberíamos presentar balances ante IGPJ ni cumplir con las obligaciones de asociaciones civiles. Nadie nos mostró la ley que diga que los clubes amateurs son privados”.

El decreto y el incremento superior al 100%

El dirigente hizo referencia al Decreto 177/26, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que actualiza los valores del servicio adicional. Además, recordó que el esquema original había surgido de un decreto firmado en 2020 por el entonces gobernador Omar Perotti, aunque ahora los aranceles se incrementaron en más de un 100%.

“Antes pagábamos $45.000 por agente. Hoy son $62.000. Y encima eliminaron los dos adicionales gratuitos que había implementado la gestión de Miguel Lifschitz y que continuó Perotti”, señaló.

Impacto directo en el fútbol amateur



La Liga Ocampense reúne este año a 19 equipos. Entre las novedades:

Se suma la Escuela Universitaria de Fútbol de San Antonio.

Debuta San Roque de El Rabón.

Desaparece el histórico Club Deportivo El Rabón.

Guillermina tendrá dos equipos: Deportivo Barrio Sur y Recreativo.

Racing del Campesino compite en Copa Federación.

Recreativo participará nuevamente en Copa Santa Fe.

Cereijo explicó que muchos clubes no cuentan con iluminación adecuada y que la reglamentación impide jugar antes de las 17 horas hasta el 21 de marzo. Esto complica la organización de dobles jornadas y la reducción de costos.

En Santa Fe Capital, según indicó, se exigen solo dos adicionales por partido, mientras que en la región se fijó un mínimo de seis efectivos.

La realidad económica de los clubes

La mayoría de las instituciones se sostienen con: ventas de pollos, rifas, eventos solidarios y aportes voluntarios.

“Los clubes juntan para comprar cables o cemento. No podemos trasladar a las instituciones el costo de compensar el salario policial”, expresó el presidente de la Liga.

Algunos clubes ya evalúan no iniciar el campeonato si no se revisan los aranceles.

Un debate abierto



La discusión expone una tensión de fondo: ¿Debe el deporte amateur asumir costos equiparables al fútbol profesional?

Mientras tanto, la Liga Ocampense mantiene la fecha del 7 de marzo como inicio tentativo, aunque el desenlace dependerá de que las partes encuentren una solución que permita sostener la competencia sin poner en riesgo la supervivencia de los clubes.