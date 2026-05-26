Villa Ocampo: Entrega de bolsones de asistencia alimentaria del Programa PROSONU

La Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Villa Ocampo informa que la entrega de bolsones de asistencia alimentaria correspondientes al Programa Social Nutricional (PROSONU) del mes de MAYO se realizará según el siguiente cronograma:

VIERNES 29 DE MAYO:

De 8 a 12 hs:

Titulares de los barrios San Roque, El Talar, Itatí, Campo Bello, Las Mercedes, Santa Lucia, Campo Yaccuzzi, Km 36 y El Piave : la entrega se realizará en cada barrio.

Titulares de Isleta : en el Centro Comunitario de Isleta Centro.

Titulares de San José: en el Salón de Usos Múltiples del mismo barrio.

Titulares de calle Santa Fe y Porvenir: en el C.I.C. del B° Juan Perón.

De 15 a 18 hs:

Titulares de los barrios Hostal, Independencia, EFA y Ocampo Norte : en la Secretaría de Promoción Social.

LUNES 1 DE JUNIO:

De 8 a 12 hs:

*Titulares de Ocampo Samanes (ex B°Sur): en la Secretaria de Promoción Social (Rivadavia 1463).

Titulares de los barrios 407 Y 8 de Octubre : en la Secretaría de Promoción Social.

Titulares de El Progreso : en su propio barrio.

*Titulares de Villa Adela: en la sala de Atención Primaria de Salud del barrio

Titulares de Juan Perón : en el C.I.C. del B° Juan Perón.

De 15 a 18 hs:

Titulares del barrio Industrial : la entrega se realizará en el barrio.

Se recuerda que deben presentarse únicamente los titulares, con su DNI, en los lugares y horarios establecidos.



No se permitirá el retiro de bolsones por parte de otras personas ni se recibirán reclamos fuera de las fechas indicadas.