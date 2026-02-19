Se presentaron nuevas carreras de Educación Superior en Las Toscas y Florencia

Por la mañana de este jueves 19 de febrero, en las instalaciones del ISP N° 63 Natalia Quessús, se realizó la conferencia de prensa de presentación de las nuevas carreras de Educación Superior que comenzarán a dictarse en el presente ciclo lectivo.

El acto contó con la presencia del Subsecretario de Educación Superior de la Provincia, Prof. Eugenio Fernández; el Intendente de Las Toscas, Iván Sánchez; el Intendente de Florencia, Fabio Villa; la Directora del Instituto, Prof. Marta Claudia Ledesma; el Delegado de la Región II de Educación, Prof. Sergio Rubén García; y la Supervisora de Nivel Superior del Circuito 1, Liliana Ramseyer, y el acompañamiento de legisladores y funcionarios provinciales.

Durante la presentación se destacó especialmente la incorporación de la Tecnicatura Superior en Administración Rural, una propuesta académica estratégica para fortalecer la articulación entre educación y sector productivo, acompañando el desarrollo de la región. Asimismo, se anunció la apertura del Profesorado en Inglés, que se dictará en la sede Florencia.

Las autoridades coincidieron en remarcar la importancia de generar oportunidades de formación superior en el territorio, ampliando la oferta educativa y promoviendo el arraigo de los jóvenes en la región.