Villa Ocampo: Finalizó con éxito el programa “Todos a la Pile”

La Secretaría de Promoción Social culminó el programa “Todos a la Pile”, una iniciativa destinada a brindar a niños y niñas de la ciudad un espacio de recreación, integración y disfrute durante la temporada de verano.

El proyecto estuvo dirigido a chicos y chicas de entre 6 y 13 años, alcanzando a los barrios El Talar, Itatí, San Cayetano, Santa Lucía, San Baltasar, 407, Las Mercedes, B° EFA, El Bagual, San Roque, San José, Isleta Norte, Isleta Centro, Isleta Sur, Juan Perón, Cortada Barreto, Villa Adela e Industrial, con un promedio de 25 participantes por barrio.



Las actividades se desarrollaron en la pileta del Jockey Club Villa Ocampo, e incluyeron el traslado de los niños y niñas hasta el predio, así como también la entrega de un refrigerio a media mañana, garantizando que cada jornada se desarrollara en un entorno cuidado, organizado y pensado para el bienestar de todos los asistentes.

Desde la Secretaría destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que promueven la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acceso al esparcimiento, reafirmando el compromiso de continuar impulsando políticas públicas destinadas a la niñez y al fortalecimiento del tejido social.