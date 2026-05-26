Villa Ocampo: Fallecieron los ocupantes de la moto que chocó un cartel

Circulaban rumbo al oeste en una Honda Titán de 150cc, patente 273LHB. Sucedió a las 04:40 de la madrugada de este lunes 25 de mayo de 2026 (feriado nacional), en la esquina de calles Mitre y San Jorge de la ciudad de Villa Ocampo.

Horacio Gabriel Aquino, 27, falleció; y Roberto Carlos Maidana, 22, había sido trasladado en grave estado al hospital local y luego derivado al de Reconquista por la complejidad de sus lesiones, donde finalmente falleció. Fue luego de despistarse e impactar la moto en la que circulaban contra un cartel de señalización.

Las autoridades buscaban determinar quién conducía la moto al momento del hecho y en qué condiciones.

LA DESPEDIDA (+QEPD):

Roberto Carlos Maidana vivía en Villa Ocampo y Horacio Gabriel Aquino en Villa Ana. El velatorio de ambos jóvenes se llevó a cabo en la sala velatoria de Villa Ana. Y los sepelios fueron en horas de la mañana de este martes 26, en el cementerio de Villa Ana.

Gentileza: Reconquista HOY