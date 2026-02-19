Villa Ocampo: El Encuentro Musical se reprograma para el viernes 20

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el Encuentro Musical en la Plaza San Martín, fue reprogramado para el viernes 20, manteniendo el mismo horario y lugar.

El evento se llevará a cabo a las 20:00 horas en la Plaza San Martín, y contará con la participación de Cairos y artistas invitados, junto a Crescendo Espacio Musical, quienes ofrecerán una noche a puro talento local.

Esta propuesta cultural al aire libre busca generar un espacio de encuentro para que vecinos y vecinas disfruten de la música en un ambiente familiar y distendido.

Desde la organización se invita al público a llevar su silleta y sumarse a esta jornada especial.

Fecha: Viernes 20 de febrero
Hora: 20:00 hs
Lugar: Plaza San Martín
Entrada libre y gratuita

