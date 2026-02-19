Cotelvo: Importantes mejoras en equipamiento

COTELVO Servicios concretó importantes inversiones en equipamiento destinado a las múltiples servicios que ofrece a la comunidad; especialmente para trabajos de calle que requieren de prestaciones específicas.

Con recursos propios, la cooperativa incorporó un camión IVECO, modelo 2025; equipado con caja playa volcadora, una grúa articulada, una barquilla simple y una hoyadora. Además, adquirió un acoplado playo tipo agrícola de dos ejes, modelo 2025, fabricado por Masín Carrocerías; con capacidad máxima de carga de hasta cuatro toneladas.



Es una preocupación constante del Consejo de Administración de COTELVO poder disponer de un parque de vehículos y maquinarias acorde a las necesidades y exigencias de los diferentes servicios que brinda la cooperativa.