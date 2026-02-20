Las Toscas: Trabajo articulado y reconocimiento en el Cuartel de Bomberos Voluntarios

El jueves 19 de febrero, el Intendente de Las Toscas, Iván Sánchez, realizó una visita institucional al Cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad, donde fue recibido por su presidente, Heriberto Velozo, junto a integrantes de la Comisión Directiva y del cuerpo activo.

Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo sobre la situación actual de la institución, la problemática de los incendios forestales y los desafíos operativos a futuro, reafirmando el compromiso de continuar trabajando de manera articulada entre el Municipio y el Cuartel, fortaleciendo la cooperación y el acompañamiento mutuo.



En ese marco, el Intendente hizo entrega de la Declaración de Interés Municipal a Damián Koziol, en reconocimiento a su destacada participación en los incendios forestales de Cholila, provincia de Chubut. Koziol integró la delegación de la provincia de Santa Fe que colaboró en tareas de combate del fuego, apertura de cortafuegos y contención de focos activos, desempeñándose con vocación de servicio, compromiso y profesionalismo.



El reconocimiento se hizo extensivo a todo el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Toscas, destacando el espíritu solidario, la preparación y el compromiso que caracterizan a la institución y que enorgullecen a toda la comunidad.