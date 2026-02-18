Las Toscas: Finalizaron los Carnavales 2026

El martes 17 de febrero concluyeron los Carnavales Las Toscas 2026 en la tradicional calle 10, entre 19 y 23, tras tres noches colmadas de color, brillo y baile, con un gran marco de público que acompañó cada jornada.

El evento fue coordinado por la Municipalidad de Las Toscas y organizado junto a las comparsas locales: Mitay Porá, Arasunú, El Batuque, Anahí Porá, Irupé y Batucada LT, quienes ofrecieron un espectáculo de gran nivel artístico y cultural.



En la noche de apertura, la ciudad rindió un merecido homenaje a la Comparsa Hawaianos, al cumplirse 60 años de su creación. En ese marco, el Intendente Iván Sánchez, junto a la subsecretaria de Cultura y Educación, Silvia Dall’ Agnol, hicieron entrega de la Declaración de Interés Municipal y un presente conmemorativo. Posteriormente, el Intendente, acompañado por representantes de las comparsas participantes, realizó el corte de cinta, dejando formalmente inaugurados los Carnavales Las Toscas 2026.



En su mensaje, el Intendente destacó el trabajo articulado entre las diferentes áreas del municipio y agradeció especialmente a todo el personal municipal que trabajó incansablemente durante estas jornadas, atendiendo cada detalle para garantizar el orden, la limpieza y los servicios públicos necesarios para el desarrollo del evento.



Durante la segunda noche, la diputada provincial Charo Mancini hizo entrega de la Declaración de Interés de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, reconociendo la importancia cultural y social de este evento para la ciudad y la región.

Finalmente, la Municipalidad de Las Toscas agradece el acompañamiento del público en cada noche. Cada jornada se vivió como una verdadera fiesta popular, con gran participación de vecinos y visitantes. ¡Será hasta la próxima edición!