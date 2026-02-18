Villa Ocampo: Colecta de útiles escolares

Los integrantes de Espacio Abierto invitan a la comunidad a participar de la Colecta de Útiles Escolares, que se llevará a cabo hasta el 25 de febrero.
La iniciativa tiene como objetivo reunir materiales escolares para acompañar a niños y niñas en el inicio del ciclo lectivo, promoviendo la solidaridad y el compromiso comunitario.
Se pueden donar:
– Lápices
– Cuadernos
– Hojas rayadas
– Hojas cuadriculadas
– Biromes / bolígomas
– Mochilas
– Cartucheras
– Uniformes
Se reciben las donaciones en horario de 10:00 a 12:00 hs., en Espacio Abierto (Mariano Moreno 1356) o se puede coordinar con los integrantes de la organización para la entrega.
Desde Espacio Abierto se destaca la importancia de estas acciones solidarias y se convoca a vecinos e instituciones a seguir participando con su aporte, como en cada actividad. Cada donación, por pequeña que sea, hace una gran diferencia.
Entre todos podemos ayudar a construir más oportunidades.