Copa Federación: Racing El Campesino avanzó a octavos

Durante el final de enero y los primeros fines de semana de febrero se disputaron los partidos correspondientes a la Primera Fase de la Copa Federación de Fútbol Masculino, certamen del que participaron Deportivo Tacuarendí, Tiro Federal y Racing El Campesino.



El pasado domingo se jugó la última fecha de la fase de grupos, que determinó la eliminación de Deportivo Tacuarendí y Tiro Federal, y la clasificación del conjunto ocampense. El equipo dirigido por Martín Almirón y Jorge Zalazar logró dos victorias —ante Gimnasia de Vera y Fortín Olmos— y una derrota —frente a Platense Porvenir—, resultados que le permitieron avanzar por una diferencia de un gol respecto al conjunto de Reconquista.



De esta manera, Racing El Campesino será el único representante de Villa Ocampo que continuará en la competencia provincial, ahora en la instancia de octavos de final, que se disputará en partidos de ida y vuelta por cercanía geográfica, exceptuando a rivales con los que compartió zona.

Gentileza: Semanario Ocampense