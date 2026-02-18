Campo Hardy: Recuperan una motocicleta robada y la restituyen a su propietario

Personal de la Subcomisaría 13 de Campo Hardy, en conjunto con efectivos de la Subcomisaría 5ª de El Rabón, logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída en las primeras horas de este martes.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por un hombre mayor de edad, domiciliado en la zona urbana de Campo Hardy, quien manifestó que autores desconocidos ingresaron a la galería de su vivienda y, sin ejercer violencia, se llevaron su motocicleta Honda Wave 110 cc, de color rojo.

Tras tareas investigativas, los uniformados lograron localizar el rodado en la localidad de El Rabón, en el domicilio de un joven mayor de edad. El mismo expresó que al despertar encontró estacionada en la galería de su casa, ubicada en el barrio Malvinas, una motocicleta roja que no era de su propiedad.

Al verificar la numeración del motor y del cuadro, los efectivos constataron que se trataba del vehículo denunciado como sustraído horas antes. Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta y, tras cumplimentar las diligencias legales correspondientes, fue trasladada nuevamente a la jurisdicción de Campo Hardy para ser restituida a su propietario.