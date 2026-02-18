Villa Ocampo: Avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se dejan a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 16 al 22 de febrero de 2026.

MIÉRCOLES 18: Inicio de la Cuaresma

Miércoles de Ceniza

06.30 hs: Misa en el Templo.

18:00 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).

18:30 hs: Celebración en Capilla Jesús Misericordioso (Isleta Centro).

19:10 hs: Entrega del Material para la Misión de Cuaresma en el Templo.

20:00 hs: Misa en el Templo.

En todas estas Misas y Celebraciones se impondrán cenizas

JUEVES 19:

18:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Campo Bello Sur).

18:30 hs: Celebración en Capilla Virgen de Itatí (Villa Adela).

20:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

No habrá Misas ni Celebraciones en el Templo

En todas estas Misas y Celebraciones se impondrán cenizas

VIERNES 20:

18:00 hs: Misa en Capilla Las Mercedes.

18:30 hs: Celebración en Capilla San Cayetano (Campo Bello).

20:00 hs: Misa en Capilla San Ramón.

No habrá Misas ni Celebraciones en el Templo

En todas estas Misas y Celebraciones se impondrán cenizas

SÁBADO 21:

20:00 hs: Misa en el Templo.

Con recepción de los niños que serán bautizados en la próxima Pascua

Además, se hará el envío de la Misión de Cuaresma y la bendición de la Cruz Peregrina

DOMINGO 22: Primer Domingo de Cuaresma

08:00 hs: Misa en el Templo.

09:00 a 12:00 hs: Retiro de Agentes de Pastoral en el Templo.

20:00 hs: Misa en el Templo.

ENVÍO DE LA MISIÓN DE CUARESMA: El día miércoles, a las 19:10hs., en el Templo, se realizará la entrega del material a todas las personas que colaborarán con la Misión de Cuaresma. El próximo sábado, en la Misa de las 20:00 hs., en el Templo, se realizará el envío de la Misión.

INICIO DEL AÑO PASTORAL: Con motivo del comienzo de las actividades propias de cada grupo y movimiento pastoral, este domingo 22 de febrero, luego de la Misa matutina y hasta el mediodía, tendremos un retiro para todos los Agentes de Pastoral en el Templo.

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA: Se invita a los Talleres de Oración y Vida que, en este 2026, se estarán desarrollando en las comunidades de Capilla San Cayetano, Capilla Virgen de Itatí (Bº 8 de Octubre), Capilla Jesús Misericordioso (Isleta Centro) y en el Templo Parroquial, que será especialmente para varones jóvenes y adultos. Comenzarán en la primera semana de marzo. Consultar en Cartelera Parroquial.

NOTICIAS PARROQUIALES EN WHATSAPP: Desde la Parroquia se informa que, además de poder obtener noticias parroquiales en Facebook, se habilitó un canal de WhatsApp en el que también se las podrá recibir. Los canales se encuentran en la pestaña “Estados” de dicha aplicación, un poco más abajo. Lo pueden encontrar como “Inmaculada Concepción V.O.”

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: Se informará oportunamente la reanudación de la Adoración de los días viernes.