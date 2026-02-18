Villa Ocampo: Aprehensión de dos jóvenes y secuestro de cables

Un procedimiento realizado en la mañana del lunes 17 de febrero de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo culminó con la aprehensión de dos jóvenes mayores de edad y el secuestro de varios rollos de cables.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.00 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte realizaba patrullaje preventivo por la intersección de calles Fray Luis Beltrán y M. J. Corgniali. En ese contexto, los efectivos dieron la voz de alto a dos jóvenes con el fin de proceder a su correcta identificación, pero estos hicieron caso omiso y se dieron a la fuga a la carrera.

Durante la huida, ambos ingresaron a un domicilio y arrojaron en el interior una bolsa que trasladaban. Seguidamente, los uniformados se entrevistaron con una joven residente del lugar, a quien se le explicó el motivo de la presencia policial. La misma hizo entrega voluntaria de la bolsa, que contenía en su interior varios rollos de cables, y solicitó además que los masculinos se retiraran de su vivienda, a lo que accedieron.

Una vez fuera del domicilio, el personal policial procedió a la aprehensión de los dos individuos, quienes resultaron ser mayores de edad y domiciliados en esa ciudad. En el procedimiento se secuestraron ocho rollos de cable tipo taller de color negro, de distintas medidas, y ocho rollos de cable subterráneo de color lila, también de diferentes dimensiones.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial competente para determinar la procedencia de los elementos y la situación procesal de los involucrados.