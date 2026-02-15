Uno por uno, los principales anuncios de Pullaro en su mensaje a la Legislatura

El gobernador anunció que no prorrogará el aporte solidario que realizan los jubilados en el marco de la Ley de Emergencia Previsional y que los aumentos al personal activo ya no se trasladarán en un plazo de 60 días, sino al mes siguiente. En educación, anticipó la implementación de la nueva currícula para la primaria y la regulación del uso de celulares en las escuelas. También confirmó la creación del Polo de la Niñez -con guardias presenciales las 24 horas, los 365 días del año- en Rosario y Santa Fe, que funcionará en el Hogar Casa Cuna, inmueble que será adquirido por la Provincia, entre otros anuncios. Confirmó la extensión del tercer carril de la autopista hasta Timbúes.

El discurso con el que el gobernador Maximiliano Pullaro abrió este domingo 15 de febrero el período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe dejó definiciones y anuncios en áreas clave de la gestión.



Jubilados

Fin del aporte solidario extraordinario y actualización más ágil de haberes: el gobernador recordó que la Ley de Emergencia Previsional permitió frenar el déficit de la Caja de Jubilaciones y reducirlo a la mitad. “Hoy podemos decir, como lo planteamos cuando propusimos la reforma, que salvamos la Caja para los santafesinos”, afirmó. No obstante, sostuvo que “es injusto si los beneficios de estos resultados no llegan a los jubilados de hoy, que aportaron durante años y a quienes en la reforma les pedimos un sacrificio extraordinario”. En ese marco, anunció dos medidas: en primer lugar, no prorrogar el aporte solidario extraordinario. Y, en segundo lugar, “decidí que los aumentos al personal activo no serán más trasladados a los jubilados dentro de los 60 días, sino al mes siguiente”, afirmó.

Educación

Nueva currícula de primaria: Pullaro adelantó que este año comenzará la implementación de la nueva currícula de educación primaria. “Un enorme desafío que encaramos junto a todos los que integran el sistema educativo”, señaló. Indicó que la reforma —la primera en tres décadas— incorpora mayores contenidos en Lengua, Idiomas y Matemática, así como nociones vinculadas a la tecnología. Además, anunció la incorporación de inteligencia artificial, educación digital y el fortalecimiento de la formación de posgrado docente.

Regulación del uso de celulares: el mandatario confirmó que la provincia regulará el uso de teléfonos móviles en las escuelas.

Mejora en aprendizajes: informó que los primeros resultados de la última evaluación de fluidez y comprensión lectora muestran avances respecto de 2024. Según precisó, en un año aumentó un 23 % la cantidad de lectores fluidos.

Obras estratégicas

Extensión del tercer carril: “Este año, gracias al financiamiento internacional obtenido por la solidez de las finanzas provinciales y con la autorización de la Legislatura, pondremos en marcha nuevas obras para el desarrollo y la integración del territorio”, dijo Pullaro en otro tramo de su discurso. Y allí confirmó que tras la próxima habilitación del tercer carril de la Autopista Rosario – Santa Fe en el tramo hasta San Lorenzo, se ampliará el tramo hasta Timbúes.

Polos de la Niñez

Nuevos dispositivos de abordaje integral: al referirse a las políticas de protección social, el gobernador anunció que en 2026 se inaugurará en Rosario el Polo de la Niñez. Lo definió como “el primer y único dispositivo del país que abordará de manera simultánea todos los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño”. Contará con guardias presenciales las 24 horas, durante todo el año. Asimismo, confirmó la compra del inmueble del Hogar Casa Cuna, en la ciudad de Santa Fe, donde funcionará el Polo de la Niñez de la capital provincial.

Responsabilidad Penal Adolescente

Centro de Referencia en Rosario: Pullaro anunció la creación del primer Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Adolescente en Rosario, en el marco de las nuevas competencias asignadas por la ley provincial 14.228, que instituye el Código Procesal Penal Juvenil. Vinculó la medida con la reciente sanción de la nueva ley nacional en la materia, “que viene a dar respuesta a un reclamo que personalmente vengo haciendo desde hace tiempo”, afirmó.

Estado moderno

Administración 100 % digital: el gobernador anticipó que el 30 de junio de 2026 la Administración Pública central y descentralizada será completamente digital. Destacó la puesta en marcha de Territorio 5.0, programa de gobierno digital, y el desarrollo de la plataforma Timbó, definida como “la autopista por la que transitan todos los trámites de la Administración Pública, tanto internos como externos”. Según explicó, el objetivo es contar con información precisa que permita diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

Ambiente